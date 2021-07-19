Через зливу: у Києві в громадському туалеті застрягли 3 людей – фото

Троє жінок не змогли вийти з приміщення вбиральні, розташованої у підземному пішохідному переході на Оболоні у Києві. Вони не могли відчинити двері туалету через потік води, який хлинув у приміщення.

Як зазначили у Київській службі порятунку, 34 рятувальники та 7 одиниць спецтехніки були залучені до ліквідації наслідків масштабних опадів. Трьом водолазам довелося деблокувати жінок, які застрягли в туалеті затопленого підземного переходу.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що відомо про блокування людей в туалеті на Оболоні

Про людей, які не можуть вийти на поверхню, на вулиці Архипенка, 6, рятувальники КАРС дізналися під час масштабної зливи.

На місце події прибули спеціалісти, які терміново спустилися до підтопленого переходу.

За допомогою лома комунальники відкрили двері громадської вбиральні та звільнили жінок, які перебували у приміщенні, яке також почало затоплювати.



Жінок з туалету розблоковували рятувальники / Фото dtp.kiev.ua

Крім того, рятувальники комунального підприємства займалися розблокуванням виїзду від падіння дерева машині швидкої на Квітневій вулиці, обстежували затоплення підвалу у поліклініці на Мостіцькій, а також відкачували воду на шляхопроводі біля станції метро "Дорогожичі".

Внаслідок негоди у Києві тимчасово зачиняли станції метро "Академмістечко" та "Берестейська". Наземний транспорт почав працювати з відхиленням від графіка, а чимала кількість вулиць виявилася підтопленою. Крім того, через стихію на проїзні частини впало чимало дерев.