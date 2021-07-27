У Києві на Харківському шосе сталась ДТП: постраждали 3 автівки
27 липня 2021 , 12:22Читать новость на русском
Джерело:"Київ Оперативний"
У Києві на Харківському шосе неподалік з Інститутом хімії 27 липня сталась ДТП. Постраждали 3 автівки – вантажна Volkswagen та легкові Hyundai й Chevrolet.
Одна з машин сильно розбита. Наразі відомо, що важких травм учасники ДТП не отримали.
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Аварія сталась зранку у вівторок неподалік з Інститутом хімії. На місці працюють правоохоронці.
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У соцмережах також опублікували й фото з місця події.
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