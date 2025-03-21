Росіяни обіцяли 1500 доларів і кинули: 19-річний хлопець намагався підпалити банк у Києві

Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який на замовлення російських спецслужб намагався підпалити відділення банку у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на столичну поліцію.

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Хлопець на замовлення спецслужб Росії намагався підпалити відділення банку

В пресслужбі розповіли, що під час патрулювання Дніпровського району в комендантську годину патрульні поліцейські біля відділення фінансової установи помітили чоловіка, який намагався підпалити банк та втік.

Проте поліцейські наздогнали втікача та виявили поруч підготовлені пляшки з горючою речовиною. Зловмисником виявився 19-річний місцевий житель.

Як з’ясувалося, завдання підпалити фінустанову він отримав від кураторів із російських спецслужб, які обіцяли йому заплатити 1500 доларів. Звісно кошти він так і не отримав,

– ідеться в повідомленні.

Слідчі затримали хлопця та повідомили про підозру за закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Вказується, що на час слідства він перебуватиме під вартою. Юнаку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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