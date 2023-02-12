Могилу Ватутіна хочуть прибрати з Маріїнського парку

У Мінкультури вважають за доцільне перенести поховання радянського воєначальника, генерала Миколи Ватутіна з Маріїнського парку в центрі Києва. Рішення про перенесення могили залежить від влади Києва.

Для ухвалення рішення про перенесення могили Ватутіна Мінкульт має отримати від київської влади відповідний запит і затверджений законом перелік документів.

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У Мінкультури обіцяють якнайшвидше запустити процес

Станом на 10 лютого поточного року запитів від столичної влади щодо перепоховання Ватутіна у Мінкульті не отримували.

У міністерстві запевняють, що запустять процес "у якнайшвидший спосіб" відразу після того, як отримають передбачені законом документи.

У відомстві нагадали, що могила Ватутіна є пам'яткою історії національного значення і занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

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