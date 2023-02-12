Могилу Ватутіна хочуть прибрати з Маріїнського парку
У Мінкультури вважають за доцільне перенести поховання радянського воєначальника, генерала Миколи Ватутіна з Маріїнського парку в центрі Києва. Рішення про перенесення могили залежить від влади Києва.
Для ухвалення рішення про перенесення могили Ватутіна Мінкульт має отримати від київської влади відповідний запит і затверджений законом перелік документів.
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У Мінкультури обіцяють якнайшвидше запустити процес
Станом на 10 лютого поточного року запитів від столичної влади щодо перепоховання Ватутіна у Мінкульті не отримували.
У міністерстві запевняють, що запустять процес "у якнайшвидший спосіб" відразу після того, як отримають передбачені законом документи.
У відомстві нагадали, що могила Ватутіна є пам'яткою історії національного значення і занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
У Києві знесли пам'ятник Ватутіну: хто це такий
- 8 – 9 лютого у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову, а також генералу Миколі Ватутіну. 10 лютого у Маріїнському парку демонтували частину постаменту, на якому стояла скульптура Ватутіна.
- У 1920 – 1921 роках Ватутін, будучи курсантом Полтавської піхотної школи, брав участь у боях проти загонів українських повстанців на Полтавщині, зокрема, у війні проти армії УНР.
- Участь у боротьбі з українцями відкрила для нього шлях для військової кар'єри. Під його керівництвом загинули 400 000 радянських солдатів. Зокрема, генерал командував операцією визволення Києва від нацистів, яка відзначилася великими втратами.
- Ватутін мобілізував українців до лав Червоної армії й кидав у бій без підготовки та відповідного озброєння.
- У 1944 році в одному з боїв проти УПА він був підстрелений в ліве стегно. Після цього 42-річний Ватутін помер у київській лікарні від сепсису, спричиненого кульовим пораненням.
- Український інститут нацпам'яті включив Ватутіна до списку окремих осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні.