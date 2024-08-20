У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу: ворог запускав ракети
Рано-вранці 20 серпня у Києві та ряді інших областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски окупантами ракет.
У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про повітряну загрозу з боку ворога.
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Почали лунати відбої. Зокрема, ракетна небезпека минула для Києва та області. У столиці лунали вибухи. Сергій Попко, начальник КМВА, пояснив, що в області, на підступах до Києва працює протиповітряна оборона. Повітряні сили пишуть про ракетну небезпеку для Київської, Чернігівської, Полтавської, Житомирської областей. Станом на теперішній час повітряна тривога триває у місті Києві та таких регіонах України: Крім того, безперервна повітряна тривога – на Луганщині та в окупованому Криму.
Почали лунати відбої. Зокрема, ракетна небезпека минула для Києва та області.
У столиці лунали вибухи. Сергій Попко, начальник КМВА, пояснив, що в області, на підступах до Києва працює протиповітряна оборона.
Повітряні сили пишуть про ракетну небезпеку для Київської, Чернігівської, Полтавської, Житомирської областей.
Станом на теперішній час повітряна тривога триває у місті Києві та таких регіонах України:
Крім того, безперервна повітряна тривога – на Луганщині та в окупованому Криму.