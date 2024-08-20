У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу: ворог запускав ракети

Рано-вранці 20 серпня у Києві та ряді інших областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски окупантами ракет.

У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про повітряну загрозу з боку ворога.

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