У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу: ворог запускав ракети

20 серпня 2024, 06:13
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Автор: Мар'ян-Сергій Чупак, Михайло Гема

Рано-вранці 20 серпня у Києві та ряді інших областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски окупантами ракет.

У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про повітряну загрозу з боку ворога.

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06:13, 20 серпня

Почали лунати відбої. Зокрема, ракетна небезпека минула для Києва та області.

06:03, 20 серпня

У столиці лунали вибухи. Сергій Попко, начальник КМВА, пояснив, що в області, на підступах до Києва працює протиповітряна оборона.

05:55, 20 серпня

Повітряні сили пишуть про ракетну небезпеку для Київської, Чернігівської, Полтавської, Житомирської областей.

05:55, 20 серпня

Станом на теперішній час повітряна тривога триває у місті Києві та таких регіонах України:

  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Вінницька область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область;
  • Полтавська область;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Донецька область;
  • Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Крім того, безперервна повітряна тривога – на Луганщині та в окупованому Криму.