В областях на кордоні з білоруссю оголошували тривогу: була загроза удару з неба

У кількох областях на кордоні з білоруссю наприкінці доби 10 липня оголосили повітряну тривогу. Вона тривала протягом кількох годин.

Перші сирени почали гудіти на Житомирщині о 22:54. Згодом "почервоніла" на карті тривог решта частини півночі України. А відбої почалися лише після 1 години ночі.

Зауважте У білорусі активізувалася військова авіація з росії

В яких областях оголосили тривогу:

Волинська;

Рівненська;

Житомирська;

Київська та Київ.

О 23:17 також попередили про загрозу удару з неба на Харківщині та Донеччині. Щодо Луганської області, то там не було відбою тривоги вже від початку квітня.



Карта тривог станом на 23:08 / Скриншот

Коли оголошують повітряну тривогу в жодному разі не можна нею нехтувати. Якщо гудуть сирени, то є реальна небезпека. Переважно їх вмикають, коли наша та іноземні розвідки зафіксували запуск ракет чи наближення ворожих літаків до кордонів України.

Загроза ударів з білорусі досі на високому рівні

Якщо ви побачите влучання ворожих ракет чи снарядів, не поширюйте адреси цих місць та фото чи відео наслідків. Це може суттєво допомогти росіянам коригувати свій вогонь. Тому такі дії загрожують життю цивільних і служб, які будуть на місці події. Також не можна поширювати конкретні дані про роботу протиповітряної оборони. Будьте обачні та бережіть себе.

Наразі в Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що немає жодних передумов повторного вторгнення з боку білоруських кордонів. На території цієї держави станом на 10 липня не фіксують створення ударних угруповань.

Проте все ж рівень ракетної загрози звідти дуже великий. Адже навіть нещодавні масовані обстріли України здійснювалися частково з білоруського авіапростору. Проте в білорусі триває нарощування техніки, серед якої є й ракетні комплекси.

путін дає лукашенку "Іскандери"

Коли 25 червня зустрілися білоруський і російський тирани, то стало відомо про надання білорусі нового озброєння. Зокрема, путін сказав, що готовий передати кілька ракетних комплексів "Іскандер-М". Окрім цього, росія почне переоснащення винищувачів білорусі.

Ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прокоментував це в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що завдяки цьому білоруси тепер ще більше погрожуватимуть сусіднім країнам. До речі, його припущення згодом підтвердилися. Один із лукашенківських генералів сказав, що вони можуть вдарити по об'єктах у Польщі, якщо будуть "провокації від Заходу".

До теми – Костенко розповів про реальні загрози з боку білорусі: дивіться відео