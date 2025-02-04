У Києві та в кількох областях оголошували повітряну тривогу: де існувала небезпека балістики

Увечері 4 лютого росіяни знову загрожують Україні. У низці областей почалася повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал. У разі небезпеки прямуйте до найближчого укриття, пам'ятайте про свою безпеку.

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Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 21:57 існує загроза балістики зі сходу для Києва та кількох областей: Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської.

В 22:30 у Києві та інших областях пролунав відбій повітряної тривоги.

Також на територі України фіксуються кілька ворожих БпЛА у Кіровоградській та Сумській областях. Вони рухаються на Полтавщину.

Актуальна карта повітряних тривог в Україні

О 21:55 в Сумах пролунав вибух. Наразі невідомо жодних деталей. Місцева влада також ще не коментувала ворожу атаку.