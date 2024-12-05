У Києві і кількох областях оголошували тривогу: була ракетна небезпека
Зранку 5 грудня в столиці та низці областей України почали лунати сирени повітряної тривоги. Відомо, що тривога повʼязана із ракетною небезпекою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Дивіться також Росія знову запускала "Шахеди": які області були під загрозою
В яких областях була небезпека атаки ворога
Відбій ракетної небезпеки по всім областям. Ракета продовжує рух в південно-західному напрямку. В Повітряних силах наголосили: "Чернігів в укриття". Ракета на Чернігівщині в напрямку Чернігова. Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу. Київська область - ракетна небезпека. У Києві оголошена повітряна тривога. Чернігвська, Сумська області - ракетна небезпека.
Де зараз повітряна тривога
Відбій ракетної небезпеки по всім областям.
Ракета продовжує рух в південно-західному напрямку.
В Повітряних силах наголосили: "Чернігів в укриття".
Ракета на Чернігівщині в напрямку Чернігова.
Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу.
Київська область - ракетна небезпека.
У Києві оголошена повітряна тривога.
Чернігвська, Сумська області - ракетна небезпека.