У Києві і кількох областях оголошували тривогу: була ракетна небезпека

5 грудня 2024, 07:25
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Автор: Ірина Марціяш

Зранку 5 грудня в столиці та низці областей України почали лунати сирени повітряної тривоги. Відомо, що тривога повʼязана із ракетною небезпекою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

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В яких областях була небезпека атаки ворога

07:52, 05 грудня

Відбій ракетної небезпеки по всім областям.

07:35, 05 грудня

Ракета продовжує рух в південно-західному напрямку.

07:32, 05 грудня

В Повітряних силах наголосили: "Чернігів в укриття".

07:31, 05 грудня

Де зараз повітряна тривога

07:29, 05 грудня

Ракета на Чернігівщині в напрямку Чернігова.

07:26, 05 грудня

Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу.

07:24, 05 грудня

Київська область - ракетна небезпека.

07:23, 05 грудня

У Києві оголошена повітряна тривога.

07:21, 05 грудня

Чернігвська, Сумська області - ракетна небезпека.

 