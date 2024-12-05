У Києві і кількох областях оголошували тривогу: була ракетна небезпека

Зранку 5 грудня в столиці та низці областей України почали лунати сирени повітряної тривоги. Відомо, що тривога повʼязана із ракетною небезпекою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Дивіться також Росія знову запускала "Шахеди": які області були під загрозою

В яких областях була небезпека атаки ворога