У Києві та на Заході лунала повітряна тривога: була загроза атаки дронами

У Києві та більшості областях уночі 24 травня оголошували повітряну тривогу. За попередніми даними, була загроза атаки дронами.

Перші сирени пролунали у Києві та області о 23:41. Тривогу також оголошували на Півдні країни, повідомляє 24 Канал.

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Відбої пролунали на Заході. "Зеленими" один за одним стали Львівщина, Прикарпаття, Закарпаття, Тернопільщина та Буковина. Станом на зараз, майже вся Україна – чиста. Лише лишається загроза артилерійського удару у Нікопольському районі Дніпропетровщини.Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що окупанти хотіли здійснити масовану атаку "Шахедами" на Київ . Щоправда, завдяки українським захисникам їхні плани так і не справдилися – всі ворожі повітряні цілі збила українська ППО ще не підході до столиці.Повітряну тривогу неочікувано оголосили на Закарпатті. За даними моніторингових груп, туди долетіли "Шахеди"."Позеленіла" й Рівненщина.Відбій оголосили на Волині.Жителів Чернівців також закликали негайно пройти в укриття. Ситуацію описують як небезпечну."Червоних" областей стає все менше – тривогу скасували у Житомирській та Вінницькій областях.Жителів міста Новодністровськ Чернівецької області закликали перейти в укриття. Зазначимо, що там розташована ГЕС.У Харкові скасували повітряну тривогу. Наразі інформації щодо постраждалих та руйнувань немає.Про потужні вибухи повідомляють у Чернівецькій, Львівській та Хмельницькій областях.

03:06 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав харків'ян перебувати в укриттях до відбоїв.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" – повідомив він.

Повітряну тривогу оголосили на Харківщині – у регіоні потужні вибухи. Ймовірно, область перебуває під атакою ЗРК С-300.У Києві та області скасували повітряну тривогу.В ефірі телемарафону Сергій Братчук заявив, що на Одещині працювали системи ППО. Також про роботу захисників повідомляють на Львівщині та Хмельниччині.На Півдні почали звучати "відбої" – тривогу скасували у Херсонській та Миколаївській областях.Майже всі західні регіони під загрозою атак БпЛА. Тривога поширилася ще на 2 області – Чернівецьку та Івано-Франківську.Жителі Львівської області повідомляють про вибухи. Ймовірно, працює ППО.Повітряна тривога продовжується ширитися країною – "почервоніла" й Вінницька область. Згодом сирени сповістили про тривогу й на Львівщині.У мережі повідомляють про роботу ППО на Одещині. В області лунають потужні вибухи.Повітряну тривогу оголосили у Волинській та Тернопільській областях. Моніторингові групи заявляють про ймовірні запуски БпЛА на Захід.Сигнал повітряної тривоги пролунав і в Одеській області. У мережі повідомляють про можливу атаку дронами-камікадзе.Тривога поширилася на Захід – на Хмельницьку та Рівненську області.Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Чернігівській та Миколаївській областях. Ймовірно – працює ППО.У мережі повідомляють, що ворог запустив 2 групу дронів-камікадзе з району аеродрому "Сеща", що у Брянській області.Влада Київщини повідомила, що ворог атакував область "Шахедами". У місті вже працюють сили ППО.Тривога шириться – сирени увімкнули у Житомирській та Миколаївській областях.Повітряна тривога поширилася й на Кіровоградську область.Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнал тривоги.Тривога поширилася й на Херсонську область.Сирени, які сповіщають про повітряну тривогу, пролунали у Києві та області. Моніторингові групи повідомляють про можливу атаку дронами.Тривогу оголосили у Чернігівській області.

У середу, 24 травня, вже оголошували повітряну тривогу у частині регіонів. Спершу про загрозу попередили на Півдні, в Центрі та Сході країни, а потім і в інших областях. Тривога тривала протягом години – з 12:17 до 13:27.

Атака "Шахедами" 23 травня: що відомо