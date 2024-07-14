У кількох областях – тривога: ракета прямувала на Київ, Конотоп – під обстрілом

У Києві та кількох областях оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуск ракети.

Тривога почала ширитися країною о 15:03. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укритті.

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В низці областей – повітряна тривога