У кількох областях – тривога: ракета прямувала на Київ, Конотоп – під обстрілом
У Києві та кількох областях оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуск ракети.
Тривога почала ширитися країною о 15:03. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укритті.
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В низці областей – повітряна тривога
Повітряну тривогу оголосили в Харківській області. Повітряну тривогу оголосили в Донецькій області. На Харківщині пролунав відбій повітряної тривоги. "Червоною" залишається лише Сумщина. Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що Конотоп на Сумщині перебуває під ворожим обстрілом. У Київській та Чернігівській областях пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза зберігається для Сумської області, а на Харківщині, де тривога триває з 09:00, тактична авіація ворога атакує КАБами. На Сумщині пролунав потужний вибух. Повітряні сили попередили про пуск ракети. Ракета на Чернігівщині в сторону Києва! Тривога поширилася на Київську та Чернігівську область. В Сумській області оголосили повітряну тривогу. Про ракетну небезпеку на Півночі Повітряні сили попереджали ще о 14:30.
– мовиться у повідомленні.
Повітряну тривогу оголосили в Харківській області.
Повітряну тривогу оголосили в Донецькій області.
На Харківщині пролунав відбій повітряної тривоги. "Червоною" залишається лише Сумщина.
Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що Конотоп на Сумщині перебуває під ворожим обстрілом.
У Київській та Чернігівській областях пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза зберігається для Сумської області, а на Харківщині, де тривога триває з 09:00, тактична авіація ворога атакує КАБами.
На Сумщині пролунав потужний вибух.
Повітряні сили попередили про пуск ракети.
Ракета на Чернігівщині в сторону Києва!
Тривога поширилася на Київську та Чернігівську область.
В Сумській області оголосили повітряну тривогу. Про ракетну небезпеку на Півночі Повітряні сили попереджали ще о 14:30.