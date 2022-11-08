У Києві та області анонсували стабілізаційні відключення світла: графіки

У середу, 9 листопада, в Києві та області триватимуть стабілізаційні відключення відключення світла. Вони мають відбуватись, відповідно до графіка.

За розпорядженням НЕК Укренерго, стабілізаційні відключення почнуться з 6 ранку.

До речі По всій Україні 9 листопада відключатимуть світло: регіони з найжорсткішими обмеженнями

Екстрених відключень не планують

Енергетики запевняють, роблять все, аби вони відбувались відповідно до графіка, що розміщений на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Екстрених відключень наразі не планують. Крім того, людям подякували за свідоме споживання електроенергії.

Перевірити графік відключень для Києва можна на сайті ДТЕК, вказавши свою вулицю та номер будинку. Так само графік можна знайти і для Київської області.

До речі, 8 листопада через відключення електропостачання з системою оповіщення повітряної тривоги у Києві стався збій. Десь сирена мовчала, а десь – лунала декілька разів.

Відключення світла в інших областях

В Укренерго повідомили, що 9 листопада у всіх регіонах України діятимуть віялові відключення світла, згідно з графіками.

Найбільше обмежень планують в 11 областях: у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

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