У Києві, Київській та ще кількох областях була тривога через ракетну небезпеку
2 жовтня 2023, 04:10Читать новость на русском
Повітряна тривога після 4 ранку почалася через ймовірний запуск ворогом ракет. Про це повідомили Повітряні сили.
Повітряна тривога 2 жовтня уночі: що сталося
Тривогу оголосили у Києві, Київській області, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській областях. Монітори повідомили, що через Сумщину пролетіла ракета (або фальш-ціль, створена засобами РЕБ).
Нагадаємо На Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи: росіяни завдали ракетного удару
- Також монітори зауважили, що, попередньо, ворог здійснив запуски крилатих ракет із північно-східного напрямку. Це могли бути ракети "Іскандер-К".
- Станом на 04:15 повітряну тривогу оголосили також у Запорізькій області та Кіровоградській області. Про ракетну загрозу Повітряні сили сповістили о 03:52.
Про відбій загрози офіційно стало відомо о 04:46.
Де була повітряна тривога вночі 2 жовтня через ракетну загрозу / Зображення alerts.in.ua
Цієї ж ночі росіяни запускали кілька хвиль безпілотників, здебільшого на Півдні. І ще кілька разів Повітряні сили оголошували про загрозу балістики для Сходу.