У Києві, Київській та ще кількох областях була тривога через ракетну небезпеку

Повітряна тривога після 4 ранку почалася через ймовірний запуск ворогом ракет. Про це повідомили Повітряні сили.

Повітряна тривога 2 жовтня уночі: що сталося

Тривогу оголосили у Києві, Київській області, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській областях. Монітори повідомили, що через Сумщину пролетіла ракета (або фальш-ціль, створена засобами РЕБ).

Нагадаємо На Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи: росіяни завдали ракетного удару

Також монітори зауважили, що, попередньо, ворог здійснив запуски крилатих ракет із північно-східного напрямку. Це могли бути ракети "Іскандер-К".

Станом на 04:15 повітряну тривогу оголосили також у Запорізькій області та Кіровоградській області. Про ракетну загрозу Повітряні сили сповістили о 03:52.

Про відбій загрози офіційно стало відомо о 04:46.



Де була повітряна тривога вночі 2 жовтня через ракетну загрозу / Зображення alerts.in.ua

Цієї ж ночі росіяни запускали кілька хвиль безпілотників, здебільшого на Півдні. І ще кілька разів Повітряні сили оголошували про загрозу балістики для Сходу.