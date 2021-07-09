Рухалась зигзагом й без світла: у Києві копи зупинили п'яну водійку

9 липня 2021 , 15:51
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Джерело:

"Київ Оперативний"

У Києві поліція зупинила п'яну водійку, яка каталась вулицями зигзагом й без світла. Драгер показав, що вміст алкоголю у крові перевищує норму у 5 разів.

Поліцейські шукали крадіїв авто на вулиці Набережно-Корчуватській. Але вони побачили BMW за кермом якого була дана особа.

Ще один випадок У Фастові під Києвом чоловік стрибав на службову автівку та вдарив поліцейського: відео

Про інцидент написали на телеграм-сторінці "Київ оперативний".

Шукали крадіїв, а знайшли алководійку. Така от жіночка,
–  підкреслили у спільноті.

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Автор: Ярослав Голобородько