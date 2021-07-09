Рухалась зигзагом й без світла: у Києві копи зупинили п'яну водійку
9 липня 2021 , 15:51Читать новость на русском
Джерело:"Київ Оперативний"
У Києві поліція зупинила п'яну водійку, яка каталась вулицями зигзагом й без світла. Драгер показав, що вміст алкоголю у крові перевищує норму у 5 разів.
Поліцейські шукали крадіїв авто на вулиці Набережно-Корчуватській. Але вони побачили BMW за кермом якого була дана особа.
Ще один випадок У Фастові під Києвом чоловік стрибав на службову автівку та вдарив поліцейського: відео
Про інцидент написали на телеграм-сторінці "Київ оперативний".
Шукали крадіїв, а знайшли алководійку. Така от жіночка,
– підкреслили у спільноті.
Інші випадки
- У Києві п'яний чоловік порізав лікаря: потерпілого госпіталізували.
- У Яремче п'яний водій збив на смерть дівчину на мотоциклі. У соцмережах стверджують, що винуватець ДТП нібито обіймає посаду в МВС.
- У Києві затримали вкрай п'яного чоловіка, який "замінував" гуртожиток.