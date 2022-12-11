У Києві у квартирі вибухнув гелевий акумулятор і почалася пожежа: у ДСНС розповіли деталі
У багатоповерхівці в Києві стався вибух. В одній з квартир, яка використовувалась як офісне приміщення, вибухнув гелевий акумулятор.
Подія трапилась 10 грудня біля 16:50. Надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що у Голосіївському районі столиці у 24-поверховому будинку стався вибух.
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З місця події евакуювали 10 людей
На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вони виявили, що в одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора.
Під час розвідки з верхніх поверхів 10 людей вивели на безпечну відстань.
Наслідки вибуху
Внаслідок вибуху у квартирі вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, а також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.
Пожежу ліквідували менш ніж за годину після вибуху, о 17:31. На місці виклику працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки, до ліквідації наслідків вибуху залучили 32 працівників. Обставини даної події встановлює слідство.
Наслідки вибуху гелевого акумулятора: фото ДСНС
У домівках українців почастішали вибухи
- Через удари Росії по енергооб'єктах України суттєво зріс попит на генератори та газові балони. На жаль, через це й почастішали випадки вибухів.
- 9 грудня балон вибухнув в одному з київських МАФів.
- Натомість 10 грудня газовий туристичний балон вибухнув у багатоповерхівці в Нововолинську Волинської області.
- Для того, щоб уникнути трагічних ситуацій, потрібно слідувати правилам поводження з генераторами, балонами акумуляторами.