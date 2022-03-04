У Києві з ладу вийшла система радіаційного моніторингу: причина
4 березня 2022 , 15:04Читать новость на русском
Майже всю ніч на 4 березня вороги обстрілювали Запорізьку АЕС. На щастя, приблизно о 6:30 ранку рятувальники ліквідували пожежу.
Втім, не обійшлося без наслідків.
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У Києві з ладу вийшла система радіаційного моніторингу
У місті Києві було виведено з ладу Автоматизовану систему радіаційного моніторингу,
– йдеться у повідомленні.
Це трапилося внаслідок обстрілу території пункту заховання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон".
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