У Києві на Лук'янівці утворився величезний "фонтан"

У столиці 17 червня утворився величезний "фонтан" на Лук'янівці. Ймовірно, прорвало трубу.

У мережі публікують кадри, як у Києві прорвало воду на одній із вулиць. Стовп води піднявся на кілька метрів, повідомляє 24 Канал.

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4-метровий "фонтан" у столиці

Користувачі у мережі повідомляють, що на Лук'янівці утворився кількаметровий "фонтан". Скоріш за все, прорвало одну із труб водопроводу.

На опублікованих кадрах видно, що "фонтан" утворився поблизу однієї із зупинок. Також вода дещо підтопила вулиці столиці.

"Фонтан" на Лук'янівці: дивіться відео

Вода піднялася на кілька метрів: дивіться відео

Місцева влада наразі не коментувала ситуацію. Враховуючи, що нині випробовуються тепломагістралі у столиці, можна припустити, що "фонтан" виник саме через це.

Днями раніше, 13 червня, прорвало магістральний трубопровід, який проходить під мостом Патона. Проте у КМДА заспокоїли киян, що це сталося через випробування тепломагістралей. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала місце витоку, проте наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази.

Інші схожі випадки у Києві

У травні у Києві прорвало водогін. Мешканців приголомшив струмінь води, який підіймався у небо на висоту у кілька поверхів. Пошкодження змогли ліквідувати через кілька годин.

У Києві через прорив труби затопило Броварський проспект. У мережі публікували кадри, як вулиця буквально перетворилася у річку. Через це на дорогах утворилися величезні затори.

У квітні проривів теплотрас було декілька. Перед цим на Дружбі народів також сталася комунальна аварія. Через прорив труби не лише затопило вулиці, а ще й утворився густий туман, що спричинив затори.

Гідравлічні випробування тепломереж є обов'язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час опалювального періоду.