У Києві та Миколаєві лунає повітряна тривога

У Києві станом на 13:21 11 березня лунає повітряна тривога. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Також близько 13:37 повідомили про повітряну тривогу у Миколаєві. Місцевих жителів закликали негайно йти в місця безпеки.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово.

Івано-Франківськ знову атакували 11 березня: дивіться відео