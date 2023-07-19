Ворог запустив "Шахеди" та лякав ракетами Х-22: у багатьох областях – повітряна тривога

Близько півночі у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога. Існувала загроза атаки ракетами Х-22. Згодом Ту-22М3 відійшли від пускових рубежів. У небі залишилися "Шахеди".

Цього разу спочатку про загрозу з неба попередили мешканців Києва. Через кілька хвилин карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Причиною цього став зліт Ту-22М3, який є носієм ракет Х-22.

Читайте також Була загроза ракетних ударів: у Києві та низці областей лунала повітряна тривога

Що відомо про повітряну тривогу

Комбінована атака у ніч проти 18 липня

Слід зазначити, що у ніч проти 18 липня росіяни здійснили комбіновану атаку по Півдню України. Здебільшого ворог бив по Одесі й Одеській області.

За наявною інформацією, росіяни випустили 36 "Шахедів" та 6 крилатих ракет "Калібр". Останні могли запустити з фрегата "Адмірал Ессен", а дрони – з району полігону Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Сили та засоби ППО знищили всі шість "Калібрів". Також вдалося збити 31 дрон-камікадзе "Шахед" і один розвідувальний БпЛА.

Також вдалося збити і один розвідувальний БпЛА. Додають, що "Калібри" та більшість "Шахедів" знищили на Півдні – в Одеській і Миколаївській областях. Решту уражених дронів-камікадзе збили над Донеччиною, Харківщиною та Дніпропетровщиною.

Нарешті відбій в Одеській області. В ОВА пообіцяли згодом розповісти "про наслідки потужної атаки країни-терориста на Одещину".Відбій ракетної небезпеки на Півдні. "Шахеди" ще є у повітряному просторі України.Повторні пуски Х-22. Також тривога на Київщині через загрозу від БпЛА.На Одеську область знову запустили "Калібри", а також ракети Х-22 із літаків Ту-22м3. У кількох областях є й загроза від "Шахедів".В Одесі пролунали звуки вибухів. Ймовірно, чули роботу ППО.Сирени попередили про загрозу мешканців Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.Повітряні сили попередили про пуск крилатих ракет "Калібр"Повітряна тривога у Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.Відбій повітряної тривоги у Кіровоградській, Черкаській, Київській областях і Києві.ЗМІ повідомляли, що у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Можливо, працює ППО.Повітряні сили ЗСУ пишуть, що існує загроза застосування ударних БпЛА у Донецькій, Дніпропетровській і Сумській областях.Карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Про загрозу з неба попередили також у Черкаській, Полтавській, Сумській, а через кілька хвилин – у Дніпропетровській областях.Повітряна тривога почала ширитися. Її чули мешканці Київської, Кіровоградської, Донецької, Чернігівської, Харківської областей. У той самий час у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що спостерігається ракетна небезпека у північних і центральних областях. За наявними даними, існує загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22М3. Мовиться про ті самі Х-22.Сирени сповіщали про загрозу мешканців Києва.Моніторинговий канал Monitor зазначив, що станом на цю хвилину зафіксували пуски БпЛА, ймовірно "Шахедів". Також спостерігається два ракетоносії "Калібрів" у Чорному морі. Сумарний можливий залп – 6 крилатих ракет.