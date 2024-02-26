У Києві лунала сирена, хоч повітряну тривогу не оголошували: яка причина
У Києві не оголошували про повітряну тривогу, проте в місті пролунала сирена. Припускали, що це збій системи.
У Києві пролунала сирена, хоч небезпеку не оголошували. Звук почули орієнтовно об 11:28 26 лютого 2024 року, пише 24 Канал.
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У Києві вили сирени
Попри сирену, повітряну тривогу в Києві не оголошували. У мережі припускали, що стався збій. Проте буквально об 11:39 у Київській міській державній адміністрації пояснили причини гучного звуку, хоч загрози немає.
Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени. Повітряна тривога не оголошена!
– розповіла міська влада Києва.
Там пригадали, що стежити за сповіщенням про оголошення та відбій тривоги можна в їхньому телеграм-каналі КМДА або в застосунку Київ Цифровий.
Згодом у Київській міській військовій адміністрації також пояснили причину сирен. Там наголосили, що небезпеки для мешканців столиці немає.
Зараз в Києві не оголошена повітряна тривога! Звуки сигналу повітряної тривоги, які було чутно в столиці – хибні. Проводились роботи з технічного обслуговування системи оповіщення,
– заявили в КМВА.
Там закликали людей зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.
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- Повітряні сили ЗСК збили над Харківською областю та Дніпром 9 дронів-камікадзе типу "Шахед" та три керовані авіаційні ракети Х-59.
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