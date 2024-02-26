У Києві лунала сирена, хоч повітряну тривогу не оголошували: яка причина

26 лютого 2024, 11:31
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У Києві не оголошували про повітряну тривогу, проте в місті пролунала сирена. Припускали, що це збій системи.

У Києві пролунала сирена, хоч небезпеку не оголошували. Звук почули орієнтовно об 11:28 26 лютого 2024 року, пише 24 Канал

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У Києві вили сирени

Попри сирену, повітряну тривогу в Києві не оголошували. У мережі припускали, що стався збій. Проте буквально об 11:39 у  Київській міській державній адміністрації пояснили причини гучного звуку, хоч загрози немає.

Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени. Повітряна тривога не оголошена!
– розповіла міська влада Києва.  

Там пригадали, що стежити за сповіщенням про оголошення та відбій тривоги можна в їхньому телеграм-каналі КМДА або в застосунку Київ Цифровий

Згодом у Київській міській військовій адміністрації також пояснили причину сирен. Там наголосили, що небезпеки для мешканців столиці немає.

Зараз в Києві не оголошена повітряна тривога! Звуки сигналу повітряної тривоги, які було чутно в столиці – хибні. Проводились роботи з технічного обслуговування системи оповіщення,
– заявили в КМВА. 

Там закликали людей зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.

Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами

  • Росія напередодні ввечері та вночі проти 26 лютого атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. 
  • Вороги випустили по нашій країні 14 дронів-камікадзе, балістичну ракету "Іскандер-М", дві ЗКР С-300, три керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційну Х-31П. 
  • Повітряні сили ЗСК збили над Харківською областю та Дніпром 9 дронів-камікадзе типу "Шахед" та три керовані авіаційні ракети Х-59. 
  • На жаль, внаслідок атаки по Дніпру 

 

Автор: Діана Квасневська