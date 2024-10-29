У Київській області лунають вибухи: ППО працює по російських "Шахедах"

Вночі 29 жовтня кияни повідомили про звуки вибухів у регіоні. Вони стали наслідком роботи ППО.

Про це попередили у Київській обласній військовій адміністрації. Залишайтеся в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшить роботу Повітряних сил.

Дивіться також Єдина користь: захисники отримують перевагу на полі бою завдяки рішенню з часів СРСР

У Київській області працює ППО

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали в ОВА.

Представники військової адміністрації закликали українців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – додали там.

Оперативно про російські атаки, вибухи та тривогу читайте у нашому телеграм-каналі.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Київській області оголосили о 00:17. Причиною стало саме наближення російських БпЛА до кордонів регіону. Водночас загроза просувається далі на захід та південь від Київщини – сирени лунають у Житомирській та Черкаській областях.