У Києві пролунали вибухи: працювала ППО
У Києві вранці 23 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо, що окупанти атакували Україну ракетами з бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Також ворог підняв у небо щонайменше чотири Ту-22М3 з аеродрому Оленья Мурманської області та з аеродрому Шайковка Калузької області. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні.
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Що відомо про вибухи в Києві
Київська міська військова адміністрація повідомила про те, що у столиці України працює ППО. Людям порадили перебувати в укриття цивільного захисту.
В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– заявив очільник КМВА Сергій Попко станом на 7:02 23 січня.
Орієнтовно о 7:04 Київська обласна державна адміністрація попередила про ракетну атаку в області.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!" – закликала влада.
Вони попросили людей подбати про власну безпеку – перебувати в укриттях або дотримуватись правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.
Перед цим про пуски ракет у напрямку Києва повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
В Києві та області вдруге пролунали вибухи
Орієнтовно о 7:15 у Києві знову пролунали вибухи. Очільник КМВА запевнив, що працює ППО.
Орієнтовно о 7:17 Київська обласна державна адміністрація повідомила, що у Київській області працює ППО.
Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!
– написав Віталій Кличко орієнтовно о 7:19 23 січня.
Влада повідомила про загоряння в столиці
У Київській міській військові адміністрації вже повідомили про наслідки вибухів. Зокрема, спалахнула пожежа у Святошинському районі столиці.
Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з'ясовуються. Оперативні служби слідують на місце,
– повідомили в КМВА станом на 7:25.
Віталій Кличко додав, що у Святошинському районі палали автівки та є декілька викликів екстрених служб в Солом'янський район.
Влада ще не оголошувала про відбій повітряної тривоги, тож людям варто перебувати в укриттях.Зверніть увагу! Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22м3. Окупанти атакували ракетами вдосвіта 23 січня. Детальніше про те, що відбувається в Україні під час тривоги читайте за посиланням.