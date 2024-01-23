У Києві пролунали вибухи: працювала ППО

У Києві вранці 23 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо, що окупанти атакували Україну ракетами з бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Також ворог підняв у небо щонайменше чотири Ту-22М3 з аеродрому Оленья Мурманської області та з аеродрому Шайковка Калузької області. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні.

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Що відомо про вибухи в Києві

Київська міська військова адміністрація повідомила про те, що у столиці України працює ППО. Людям порадили перебувати в укриття цивільного захисту.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– заявив очільник КМВА Сергій Попко станом на 7:02 23 січня.

Орієнтовно о 7:04 Київська обласна державна адміністрація попередила про ракетну атаку в області.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!" – закликала влада.

Вони попросили людей подбати про власну безпеку – перебувати в укриттях або дотримуватись правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.

Перед цим про пуски ракет у напрямку Києва повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

В Києві та області вдруге пролунали вибухи

Орієнтовно о 7:15 у Києві знову пролунали вибухи. Очільник КМВА запевнив, що працює ППО.

Орієнтовно о 7:17 Київська обласна державна адміністрація повідомила, що у Київській області працює ППО.

Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!

– написав Віталій Кличко орієнтовно о 7:19 23 січня.

Влада повідомила про загоряння в столиці

У Київській міській військові адміністрації вже повідомили про наслідки вибухів. Зокрема, спалахнула пожежа у Святошинському районі столиці.

Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з'ясовуються. Оперативні служби слідують на місце,

– повідомили в КМВА станом на 7:25.

Віталій Кличко додав, що у Святошинському районі палали автівки та є декілька викликів екстрених служб в Солом'янський район.

Влада ще не оголошувала про відбій повітряної тривоги, тож людям варто перебувати в укриттях.