У Києві лунають вибухи, працює ППО
- У ніч проти 5 лютого в Києві лунали вибухи.
- Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА та можливу роботу ППО.
У ніч проти 5 лютого Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи було чути в Києві.
Ворог запустив дрони з вечора. Тривогу оголосили в багатьох областях.
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Що відомо про вибухи в Києві 5 лютого
Спершу про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного. Згодом їх почули і кореспонденти 24 Каналу.
О 00:04 Повітряні сили поінформували, що "Шахеди" рухаються у напрямку Києва. Для столиці є безпосередня загроза застосування ударних БпЛА.
Також у ПС попередили про можливу роботу ППО.
На лівому березі столиці працюють сили ППО,
– написав Віталій Кличко о 00:26.
Моніторингові групи наводили дані, що безпілотники летять з лівого берега на правий.
Слід сказати, що в Києві уже була тривога о 21:53, але тоді вона була пов'язана із загрозою використання балістичних ракет.
На момент публікації новини тривога охопила половину України.
Де зараз тривога: дивіться карту
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