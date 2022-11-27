Київ зі світлом, теплом, зв'язком та водою: у місті майже повністю стабілізували ситуацію
Джерело:КМВА
Ситуація в Києві після останнього удару російських окупантів покращилася. Жителів міста порадували інформацією про ситуацію.
У Києві майже повністю стабілізували ситуацію
У столиці практично повністю відновили електроживлення та звʼязок, а також подачу води та тепла. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, повідомила Київська міська військова адміністрація.
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Як зазначили, станом на 9:00 27 листопада більшість жителів Києва не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.
Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню. Однак, через навантаження на електромережу можливі планові відключення,
– йдеться у повідомленні.
За даними КМВА, водопостачання, теплопостачання, зв’язок працюють у штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.
Діють відключення світла
Водночас вже година потому, о 10:30, у відомстві заявили, що збільшилося навантаження на систему електропостачання.
Тому в столиці діють відключення електроенергії.
Яка ситуація з електроенергією в Україні зараз
- В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. А найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.
- Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті.
- Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок 28 листопада.
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