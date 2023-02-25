У київському метро чоловік розгулював з гранатою: йому світить до 7 років
Джерело:поліція Києва
У Києві правоохоронці затримали в метро чоловіка, який вів себе доволі підозріло. Виявилось, що в нього була граната.
Громадянина помітили на станції метро "Мінська". Він постійно озирався, що здавалось підозрілим.
До речі Зупинилося серце: біля київського метро поліцейський врятував чоловіка
Чоловік мав гранату
Поліцейські зупинили чоловіка, а під час перевірки виявили в нього в кишені боєприпас. Це була граната "Ф-1" та запал до неї.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Боєприпас відправили на експертизу, а правопорушника затримали. Ним виявився 29-річний уродженець Одеської області.
Зловмисником виявився уродженець Одещини / Фото Нацполіції
Що загрожує зловмиснику
За зберігання гранати чоловіку "світить" до 7 років за ґратами. Слідчі повідомили фігуранту про підозру щодо зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї.
Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт.
Чоловік мав гранату / Фото Нацполіції
Схожий випадок у Києві
У серпні 2022 року на Центральному залізничному вокзалі Києва правоохоронці також затримали пасажира. Він заховав у себе під футболкою бойову гранату із запалом.
На місце події тоді прибули співробітники відділу поліції на станціях залізничного транспорту та вибухотехніки столичного главку. Вони вилучили в пасажира бойову гранату Ф-1.