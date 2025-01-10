Підрізали машини, розкидали долари: у Києві молодь перекривала рух та слухала російську музику

У столиці стався черговий скандал. Компанія молодих людей на великій швидкості їздила Києвом, розкидала гроші та слухала російських виконавців.

У Києві молоді люди перекривали рух на вулицях та слухали російську музику. Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про ситуацію

У мережі поширили відео, як представники "золотої молоді" у центрі Києва перекривали рух, щоб покурити. Крім цього, вони підрізали машини, розкидали долари та слухали російську музику. Не зупинило їх навіть те, що вони проїжджали повз меморіал загиблим воїнам.

У Києві молодики перекрили рух: дивіться відео

Крім цього, молодики заявляли, що всі проблеми вирішать "подарунки" від їхніх батьків. У мережу також виклади відео, де вони перевищують швидкість і створюють небезпечні ситуації на дорозі.

Молодики підрізали інші машини: дивіться відео

Що сказали у поліції

Поліція Києва оперативно відреагувала на таку поведінку. Там повідомили, що встановлюють осіб, які, ймовірно, перекривали рух у середмісті столиці.

Станом на зараз поліціянти з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності.

Це не перший скандал із російською музикою в Україні. Це питання особливо гостро постало після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. раніше стало відомо, що український гурт 5'nizza, учасниками якого є Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, відправляється в тур. Все б нічого, але колектив записав відео з анонсом російською мовою.

Тур гурту 5'nizza розпочнеться 9 лютого у Берліні. Далі артисти поїдуть в Амстердам, Барселону, Валенсію, Франкфурт, Краків та Прагу. У ролику Бабкін і Запорожець на вулиці співають російською мовою під гітару та оголошують дати концертів і міста, в яких вони відбудуться.

Після публікації відео учасники гурту 5'nizza нарвалися на хейт. Люди висловлюють своє обурення у коментарях.

Харківський гурт 5'nizza здебільшого популярний у країнах Східної Європи, зокрема у Росії, Болгарії та Польщі. У репертуарі артистів переважно російськомовні треки. Деякі, до речі, можна почути у популярному російському телесеріалі "Молодіжка", де прославляють російський хокей.