  • Міст Патона є важливим для столиці, адже з'єднує центр міста з лівобережними спальними районами.
  • В експлуатацію міст ввели листопаді 1953 року. Тоді він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом. Всі шви, включно з монтажними, виконали за допомогою автоматичного зварювання.
  • Мостом Патона раніше навіть ходили трамваї, але у 2004 році їхній рух тут перекрили. Через це в місті розірвалася мережа київського трамвайного сполучення на лівобережну і правобережну.