До мечеті прийшли майже 4 тисячі людей: у Києві мусульмани почали відзначати Курбан-байрам

20 липня 2021 , 19:00
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Джерело:

Islam.ua

На початок одного з головних свят в ісламі до мечеті "Ар-Рахма" у Києві прийшла величезна кількість вірян. Святкування Курбан-байраму триватиме до 23 липня.

У Києві свято жертвопринесення мусульмани почали відзначати у головній мечеті вранці 20 липня. На ранкову молитву прибув верховний муфтій Ахмед Тамім.

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Після цього у дворі  "Ар-Рахма" влаштували частування.

Як святкують Курбан-байрам у Києві


У святкуванні брав участь верховний муфтій Ахмед Тамім / Фото islam.ua

Окрім святкових молитов, представники Духовного управління мусульман України влаштували:

  • сімейний фестиваль;
  • ярмарок східних сувенирів;
  • ярмарок кухні;
  • благодійну акцію з роздачі м'яса.


Після намазу в мечеті "Ар-Рахма" почалося святкування Курбан-байраму / Фото islam.ua

У події брали участь майже 4 тисячі вірян. Віряни зайняли майже всю територію мечеті.

Курбан-байрам – свято на честь звільнення від смерті сина пророка Ібрахіма. На честь цього свята мусульмани впродовж 3 днів влаштовують жертвопринесення тварин. М'ясо ділять на три частини, які залишають для сім'ї, роздають нужденним серед сусідів та родичів, а також на милостиню.
Автор: Олексій Чибісов