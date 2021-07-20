До мечеті прийшли майже 4 тисячі людей: у Києві мусульмани почали відзначати Курбан-байрам

На початок одного з головних свят в ісламі до мечеті "Ар-Рахма" у Києві прийшла величезна кількість вірян. Святкування Курбан-байраму триватиме до 23 липня.

У Києві свято жертвопринесення мусульмани почали відзначати у головній мечеті вранці 20 липня. На ранкову молитву прибув верховний муфтій Ахмед Тамім.

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Після цього у дворі "Ар-Рахма" влаштували частування.

Як святкують Курбан-байрам у Києві



У святкуванні брав участь верховний муфтій Ахмед Тамім / Фото islam.ua

Окрім святкових молитов, представники Духовного управління мусульман України влаштували:

сімейний фестиваль;

ярмарок східних сувенирів;

ярмарок кухні;

благодійну акцію з роздачі м'яса.



Після намазу в мечеті "Ар-Рахма" почалося святкування Курбан-байраму / Фото islam.ua

У події брали участь майже 4 тисячі вірян. Віряни зайняли майже всю територію мечеті.

Курбан-байрам – свято на честь звільнення від смерті сина пророка Ібрахіма. На честь цього свята мусульмани впродовж 3 днів влаштовують жертвопринесення тварин. М'ясо ділять на три частини, які залишають для сім'ї, роздають нужденним серед сусідів та родичів, а також на милостиню.