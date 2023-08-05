Переправляв ухилянтів за кордон: у Києві викрили начальника військкомату

У Києві викрили начальника Голосіївського військкомату, який за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон. До схеми також причетний працівник КМВА.

За даними слідства, підозрюваний разом з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ організували незаконне переправлення через кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тисяч доларів.

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Військком і працівник КМВА брали за "послуги" 10 тисяч доларів

Мовиться про начальника Голосіївського військкомату Києва Олександра Гусаріна. Він очолив установу у 2020 році.

У ДБР уточнили, що начальник військкомату, якого вже затримали, був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку.

Мовиться про посадовця, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

ДБР інформує, що за розробленою організаторами схемою, чоловікам оформлювався пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби вартістю 10 тисяч доларів.

В Офісі генпрокурора розповіли, що начальнику Голосіївського військкомату повідомлено про підозру. Йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади,

– мовиться у повідомленні.

Затримання начальника Голосіївського військкомату: дивіться відео

Щодо начальника управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду в КМВА, то йому теж повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 1,8 мільйона гривень.

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