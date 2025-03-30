У Києві побили ветерана, бо він зробив зауваження через російську музику

Увечері 29 березня у Києві побили ветерана через те, що він зробив зауваження щодо російської музики. За справу вже взялася поліція.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на волонтерку Мар'яну Чікало та поліцію Києва.

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У Києві спалахнув скандал під час відпочинку компаній

Волонтерка Мар'яна Чікало заявила, що у Києві під час відпочинку стався конфлікт. За її словами, вона разом з друзями (волонтерами та військовими) відпочивала у Голосіїв в одній з альтанок.

У сусідній альтанці лунала російська музика, тому компанія волонтерки зробила зауваження. Після кількох годин ситуація повторилася, тому військовий з компанії волонтерки знову попросив вимкнути музику. Втім, розпочався конфлікт між компаніями.

Йому в голову полетіла повна пляшка з водою. Саме в цей момент я підійшла до бесідки, від нашої бесідки, бо почула приниження в сторону Сашка і друга волонтера котрий стояв там поруч. І далі був напад на Сашка і ще пару ударів від жінок в обличчя,

– повідомила волонтерка.



Волонтерка заявила про конфлікт / Скриншот



Деталі конфлікту / Скриншот

Чікало додала, що вони намагалися зам'яти конфлікт. Однак п'яні жінки продовжували провокувати, кричати нецензурні слова на адресу військового та волонтерів, а також принижували їхню честь.

"Нападниці викликали поліцію, ми відкликали швидку, бо Сашко людина з інвалідністю, після дуже важкого поранення. Йому стало зле…" – додала Чікало.

У поліції взялися за справу

У поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини інциденту за участі військового. Там підтвердили, що подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці.

"Між ветераном та компанією громадян, які відпочивали, виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту", – повідомили у поліції.

Інша сторона конфлікту розповіла свою версію

У телеграм-каналах поширюється й інша розповідь – нібито жінок, які також були учасниками конфлікту. Вони заявляють, що військовий нібито безпідставно напав на них.



Друга сторона конфлікту розповіла свою версію / Скриншот

Подібний інцидент раніше стався на Прикарпатті. Там жінка накинулася на відвідувачку кафе через прохання вимкнути російську музику