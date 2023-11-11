У багатьох районах Києва не буде тепла і гарячої води: як довго і чому

У Києві на вихідних не буде тепла і гарячої води. Причина у тому, що фахівці "Київтеплоенерго" розпочали технічні роботи на теплоджерелі.

Про це повідомляють у КМДА та КП "Київтеплоенерго". До киян звернулися з проханням реагувати на ситуацію з розумінням, а також наголосили, що намагаються оперативно відновити постачання послуг.

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У столиці на вихідних не буде тепла й гарячої води

Тепла та гарячої води не буде у Печерському, Голосіївському, Солом'янському та Дніпровському районах. Причина – технічні роботи на одному з теплоджерел столиці.

Як уточнили в "Київтеплоенерго", роботи триватимуть з 06:00 11 листопада до 06:00 13 листопада. У цей період буде відсутнє опалення та призупинена подача гарячої води.

Необхідність ремонту зумовлена потребою виконати позапланові заходи для підвищення надійності теплопостачання під час проходження опалювального сезону. Наші служби працюють в посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг. Дякуємо за розуміння,

– повідомили в КП "Київтеплоенерго".

Чи вистачить Україні газу взимку

Цьогоріч Україна підготувалася до опалювального сезону та викликів, які можуть бути. Так, за даними Міненерго, станом на 1 листопада запаси природного газу у сховищах сягнули понад 16 мільярдів кубів. Такі показники вищі, ніж прогнозувалися. Ба більше, це історичний максимум, якого вдалося досягти Україні.

Теперішні запаси на 1,3 мільярда кубів більші, ніж планувалося Кабміном. Відтак цю зиму українці пройдуть із достатньою кількістю тепла. До слова, торік запаси газу у листопаді становили понад 14 мільярдів кубометрів.

До слова, європейські газосховища також досягли історичного максимуму. Нині у європейських сховищах знаходиться 108,6 мільярда кубометрів газу. Раніше історичний максимум становив 106,2 мільярда кубометрів газу. Разом з тим, Угорщина планує збільшити обсяги закупівлі російського газу. Під час зустрічі у Пекіні Орбан домовився з Путіним, що країна додатково закупить 600 мільйонів кубометрів газу.