У Києві не проводять евакуацію: це провокація
Джерело:телеграм КМДА
У Києві невідомі агітують населення виходити з укриттів нібито на евакуацію. Однак влада міста запевнила, що ніякої евакуації населення не планують.
Під час комендантської години проводити евакуацію не можна. Отож заклики покидати свої домівки та бомбосховища – провокації.
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Маємо інформацію, що невідомі агітують виходити з будинків та укриттів для евакуації. Якщо вам пропонують покинути безпечне місце, ігноруйте ці заклики,
– наголосили у КМДА.
Київська міська державна адміністрація закликала мешканців столиці зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, що до 08:00 понеділка, 28 лютого, у Києві триває комендантська година.
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