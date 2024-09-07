Невідомі намагались проникнути на об'єкт МО у Києві: їх зупиняли військові ТЦК
Джерело:Київський міський ТЦК та СП
У Києві група осіб намагалася незаконно проникнути на територію об'єкта Міноборони. Представникам ТЦК довелося зупиняти їх силою.
Інцидент трапився зранку 6 вересня на збірному пункті Київського міського ТЦК та СП.
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Подробиці інциденту на території об'єкта у Києві
Окрім того, що невідомі намагалися проникнути на територію об'єкта, вони ще й намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки.
Особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкта Міністерства оборони України, що знаходиться під охороною. Крім того, ті ж особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту,
– повідомили у ТЦК.
За словами військових, їм довелося застосувати фізичну силу. Вони також наголосили, що це було в межах їхніх службових повноважень.
Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною,
– сказали у відомстві.
За цим фактом вже призначили службове розслідування.
Керівництво Київського міського ТЦК та СП також закликало суспільство не піддаватися на провокації і не поширювати неперевірену інформацію. Військовослужбовці зазначили, що це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди.