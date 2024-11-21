По всій Україні – повітряна тривога: ворог атакує балістикою

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили вдень 21 листопада. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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