У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: окупанти запускали ракети

30 червня 2024, 19:20
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У Києві та низці областей ввечері 30 червня оголошували повітряну тривогу. Так, ворог запускав ракети.

Про це попереджали Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття у разі оголошення небезпеки. 

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Окупанти запускали ракети

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

19:59, 30 червня

Відбій повітряної тривоги у більшості областей. Небезпека залишається для Харківської та Донецької областей.
 

19:44, 30 червня

Кличко повідомив, що після вибухів є виклик екстрених служб в Оболонський район столиці. Мер Києва додав, що всі підрозділи прямують на місце.

Подробиці атаки Віталій Кличко пообіцяв повідомити згодом. 

19:36, 30 червня

Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працюють сили ППО. Він закликав киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

19:33, 30 червня

У Києві чули вибухи.

19:31, 30 червня

Повітряні сили закликали мешканців Вишгорода негайно пройти в укриття.

19:28, 30 червня

Ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Закликаємо українців негайно пройти в укриття. 

19:25, 30 червня

Повітряні сили підтвердили, що ворог запустив ракети. 

Ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ,
– попередили в ПС. 

19:20, 30 червня

Повітряні сили попередили про ймовірний пуск ракети

Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, окупанти запустили крилату ракету з Півночі.

19:20, 30 червня

Наразі повітряна тривога оголошена у:

  • Київській,
  • Чернігівській, 
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій областях.


Карта повітряної тривоги 30 червня 

19:17, 30 червня

У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона поширилася й на інші області. 

Автор: Анжеліка Байбак