У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: окупанти запускали ракети

У Києві та низці областей ввечері 30 червня оголошували повітряну тривогу. Так, ворог запускав ракети.

Про це попереджали Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття у разі оголошення небезпеки.

Дивіться також Фахівці надали Раді безпеки ООН незаперечні докази використання Росією ракет із КНДР, – AP

Окупанти запускали ракети

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі