У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: окупанти запускали ракети
У Києві та низці областей ввечері 30 червня оголошували повітряну тривогу. Так, ворог запускав ракети.
Про це попереджали Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття у разі оголошення небезпеки.
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Окупанти запускали ракетиЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Відбій повітряної тривоги у більшості областей. Небезпека залишається для Харківської та Донецької областей. Кличко повідомив, що після вибухів є виклик екстрених служб в Оболонський район столиці. Мер Києва додав, що всі підрозділи прямують на місце. Подробиці атаки Віталій Кличко пообіцяв повідомити згодом. Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працюють сили ППО. Він закликав киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. У Києві чули вибухи. Повітряні сили закликали мешканців Вишгорода негайно пройти в укриття. Ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Закликаємо українців негайно пройти в укриття. Повітряні сили підтвердили, що ворог запустив ракети. Ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ, Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, окупанти запустили крилату ракету з Півночі. У Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона поширилася й на інші області.
– попередили в ПС.
Повітряні сили попередили про ймовірний пуск ракети
У Києві оголосили повітряну тривогу
Відбій повітряної тривоги у більшості областей. Небезпека залишається для Харківської та Донецької областей.
Кличко повідомив, що після вибухів є виклик екстрених служб в Оболонський район столиці. Мер Києва додав, що всі підрозділи прямують на місце.
Подробиці атаки Віталій Кличко пообіцяв повідомити згодом.
Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працюють сили ППО. Він закликав киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Києві чули вибухи.
Повітряні сили закликали мешканців Вишгорода негайно пройти в укриття.
Ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Закликаємо українців негайно пройти в укриття.
Повітряні сили підтвердили, що ворог запустив ракети.
Ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ,
Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, окупанти запустили крилату ракету з Півночі.
У Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона поширилася й на інші області.