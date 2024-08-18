У Києві та низці областей – повітряна тривога: сирени сповістили про ракетну небезпеку
В частині областей Україні пролунала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Зокрема, її чули в столиці.
Зранку 18 серпня низка регіонів України "почервоніла". Росія запустила по нашій території ракети.
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Моніторингові канали відмічають, що ракета продовжує рух на малих висотах. Вона перебуває на межі Черкаської та Київської областей. Ракета на Черкащині. Інший моніторинговий канал наполягає, що ракета продовжила рух та перелетіла в Полтавську область. Моніторингові канали пишуть, що ракета припинила своє існування у межах Чернігівської області. Водночас повітряна тривога триває до відбою. Моніторингові канали пишуть про рух ракети з Ніжина на Прилуки Чернігівської області. Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики. Повітряні сили написали про ракетні небезпеку. Повітряні сили сповістили про рух ракети на Київську область.
Ракета рухається на малих висотах
Ракета припинила існування
Ракета на Київщину
Моніторингові канали відмічають, що ракета продовжує рух на малих висотах. Вона перебуває на межі Черкаської та Київської областей.
Ракета на Черкащині.
Інший моніторинговий канал наполягає, що ракета продовжила рух та перелетіла в Полтавську область.
Моніторингові канали пишуть, що ракета припинила своє існування у межах Чернігівської області. Водночас повітряна тривога триває до відбою.
Моніторингові канали пишуть про рух ракети з Ніжина на Прилуки Чернігівської області.
Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики. Повітряні сили написали про ракетні небезпеку.
Повітряні сили сповістили про рух ракети на Київську область.