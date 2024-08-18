У Києві та низці областей – повітряна тривога: сирени сповістили про ракетну небезпеку

В частині областей Україні пролунала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Зокрема, її чули в столиці.

Зранку 18 серпня низка регіонів України "почервоніла". Росія запустила по нашій території ракети.

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