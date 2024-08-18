У Києві та низці областей – повітряна тривога: сирени сповістили про ракетну небезпеку

18 серпня 2024, 06:53
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Автор: Вікторія Кульженко

В частині областей Україні пролунала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Зокрема, її чули в столиці.

Зранку 18 серпня низка регіонів України "почервоніла". Росія запустила по нашій території ракети. 

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07:12, 18 серпня

Ракета рухається на малих висотах

Моніторингові канали відмічають, що ракета продовжує рух на малих висотах. Вона перебуває на межі Черкаської та Київської областей.

07:08, 18 серпня

Ракета на Черкащині.

07:03, 18 серпня

Інший моніторинговий канал наполягає, що ракета продовжила рух та перелетіла в Полтавську область.

07:01, 18 серпня

Ракета припинила існування

Моніторингові канали пишуть, що ракета припинила своє існування у межах Чернігівської області. Водночас повітряна тривога триває до відбою. 

06:56, 18 серпня

Моніторингові канали пишуть про рух ракети з Ніжина на Прилуки Чернігівської області.

06:56, 18 серпня

Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики. Повітряні сили написали про ракетні небезпеку.

06:55, 18 серпня

Ракета на Київщину

Повітряні сили сповістили про рух ракети на Київську область.