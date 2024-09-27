У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: яка причина
Зранку 27 вересня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Зокрема, вона дійшла і до столиці.
Сигнали повітряної тривоги лунали через загрозу застосування балістики з півдня. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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Відбій загрози по областях, крім Сумської та Донецької областей. У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги. У Кривому Розі прогримів вибух. Кривий Ріг в укриття. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу. Тривога почала лунати в Києві та інших областях.
Де зараз тривога
Відбій загрози по областях, крім Сумської та Донецької областей.
У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.
У Кривому Розі прогримів вибух.
Кривий Ріг в укриття.
В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Тривога почала лунати в Києві та інших областях.