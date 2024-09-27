У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: яка причина

27 вересня 2024, 09:15
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Автор: Ірина Марціяш

Зранку 27 вересня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Зокрема, вона дійшла і до столиці.

Сигнали повітряної тривоги лунали через загрозу застосування балістики з півдня. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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09:48, 27 вересня

Відбій загрози по областях, крім Сумської та Донецької областей.

09:46, 27 вересня

У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.

09:25, 27 вересня

Де зараз тривога

09:22, 27 вересня

У Кривому Розі прогримів вибух.

09:15, 27 вересня

Кривий Ріг в укриття.

09:15, 27 вересня

В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.

09:14, 27 вересня

Тривога почала лунати в Києві та інших областях.