У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: яка причина

Зранку 27 вересня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Зокрема, вона дійшла і до столиці.

Сигнали повітряної тривоги лунали через загрозу застосування балістики з півдня. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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