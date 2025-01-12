У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Вранці 12 січня у кількох регіонах України залунала сирена. Повітряні сили попередили про загрозу ракетного обстрілу.

У ніч проти 12 січня Росія здійснила атаку дронами. Сили ППО знищили 64 цілі. Близько 11:00 у столиці та ще низці областей оголосили ракетну небезпеку, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Можливі повітряні удари

Так, у повідомленні військових йдеться про ймовірність застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Після 11:24 розпочалися відбої. Наразі небезпеку скасували для всіх областей, окрім Сумської.

Зверніть увагу! Країна-агресорка тероризує не лише українців, але й власне населення. Так, 11 січня Росія вдарила з авіації по інтернату з літніми людьми у Суджі, що на Курщині. Внаслідок атаки загинула жінка.

До слова, останнім часом загарбники зменшили використання смертоносних КАБів. За словами експерта, на це є дві причини. По-перше, це збільшення часу підльоту. Це стало можливим завдяки наданню дозволу на удари вглиб Росії. Крім того, в осінньо-зимовий період точність ударів знижується через обмерзання. Протиобмерзальних систем у механізмах планування авіабомб немає і бути не може.