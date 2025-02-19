У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: яка була причина

Вдень в середу, 19 лютого, в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Її оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Повітряна тривога 19 лютого