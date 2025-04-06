У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Увечері 6 квітня повітряна тривога залунала у низці українських регіонів. Військові попередили про ракетну небезпеку.

О 20:15 для переважної частини України оголосили загрозу ракетних ударів, передає 24 Канал.

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Де є небезпека балістики

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!,

– уточнили Повітряні сили.

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

Нагадаємо, що уночі та вранці 6 квітня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну з використанням 132 дронів та ракет, з яких 53 були збиті українськими силами ППО. Під час атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. Ворог використовував крилаті ракети Х-101/Х-55СМ, "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА типу "Шахед".