У Києві та низці областей оголосили тривогу: яка причина
Ввечері 22 січня в столиці на низці областей оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
Дивіться також Ворог масовано атакував Україну дронами, є руйнування та поранені: усе про нічну атаку 22 січня
Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курс західний. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу,
Де оголошена тривога
– повідомили в ПС.
Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курс західний.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу,