У Києві та низці областей оголосили тривогу: яка причина

Ввечері 22 січня в столиці на низці областей оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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