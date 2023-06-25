У Києві та низці областей – повітряна тривога: існує загроза удару "Шахедами"

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 25 червня ворог запустив дрони-камікадзе "Шахед", через що оголосили повітряну тривогу у низці областей.

Карта повітряних тривог почала "червоніти" близько 23:00. Спочатку про загрозу з неба попереджали мешканців Полтавської області, а потім сирени продовжили гудіти й у низці інших областей.

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Що відомо про ймовірну атаку

Сирени чули мешканці Києва та Київської області, а також Чернігівської та Черкаської.Повітряну тривогу оголосили для мешканців Полтавської та Сумської областей.