У Києві та низці областей – повітряна тривога: існує загроза удару "Шахедами"
25 червня 2023, 23:13Читать новость на русском
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 25 червня ворог запустив дрони-камікадзе "Шахед", через що оголосили повітряну тривогу у низці областей.
Карта повітряних тривог почала "червоніти" близько 23:00. Спочатку про загрозу з неба попереджали мешканців Полтавської області, а потім сирени продовжили гудіти й у низці інших областей.
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