У Києві та в більшості областей лунала повітряна тривога
23 грудня 2022, 12:57Читать новость на русском
Удень 23 грудня у низці областей України пролунали сирени. Причиною стала загроза ракетного обстрілу з боку ворога.
Спершу сирени пролунали у Києві та Дніпропетровщині. Згодом тривоги поширилися на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі.
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Де пролунали сирени
Під час масштабної повітряної тривоги сигнали сирени пролунали у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області.
Також безперервна повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Автономній Республіці Крим.
Станом на 13:30 у більшості регіонів оголосили відбій. Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин.
Головні правила безпеки під час повітряної тривоги
- Перебувайте в укритті – це може бути підвал, паркінг тощо. Якщо поблизу немає укриття, то ховайтесь за правилом двох стін.
- Якщо ви чуєте вибухи, то пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів з роботою Сил протиповітряної оборони, аби не допомагати ворогу.
- Якщо все ж був приліт, то також важливо під час тривоги не поширювати фото та відео з наслідками удару, назву місця чи його геолокацію. Усе це може використати ворог для коригування вогню.
- Якщо ви чуєте характерні звуки, які нагадують роботу бензопили чи мотору мотоцикла, то це можуть бути іранські дрони-камікадзе.
- Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та довіряйте інформації тільки з перевірених джерел. Перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.