У Києві та в більшості областей лунала повітряна тривога

Удень 23 грудня у низці областей України пролунали сирени. Причиною стала загроза ракетного обстрілу з боку ворога.

Спершу сирени пролунали у Києві та Дніпропетровщині. Згодом тривоги поширилися на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі.

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Де пролунали сирени

Під час масштабної повітряної тривоги сигнали сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області.

Також безперервна повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Автономній Республіці Крим.

Станом на 13:30 у більшості регіонів оголосили відбій. Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин.

Головні правила безпеки під час повітряної тривоги

Перебувайте в укритті – це може бути підвал, паркінг тощо. Якщо поблизу немає укриття, то ховайтесь за правилом двох стін.

Якщо ви чуєте вибухи, то пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів з роботою Сил протиповітряної оборони, аби не допомагати ворогу.

Якщо все ж був приліт, то також важливо під час тривоги не поширювати фото та відео з наслідками удару, назву місця чи його геолокацію. Усе це може використати ворог для коригування вогню.

Якщо ви чуєте характерні звуки, які нагадують роботу бензопили чи мотору мотоцикла, то це можуть бути іранські дрони-камікадзе.

Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та довіряйте інформації тільки з перевірених джерел. Перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.

Росія є країною-терористом, тому неможливо передбачити, куди ворог запустить ракети наступного разу – в житловий будинок, школу, лікарню, підстанцію тощо. Тому важливо перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Крім того, неможливо передбачити, куди впадуть уламки ворожої ракети після успішної роботи ППО.