У Києві та низці областей – повітряна тривога: росіяни атакують "Шахедами"

У Києві та ще кількох областях України пролунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск дронів-камікадзе "Шахед". Не ігноруйте сирени та вирушайте до укриття негайно!

У ніч проти 12 липня повітряна тривога почала ширитися з Півночі. Спочатку її оголосили для мешканців Сумської області, а після цього сирени увімкнули ще у кількох регіонах.

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Росіяни атакують дронами-камікадзе

12 липня

Моніторинговий канал Monitor звернувся до мешканців Києва. Їх попрохали перейти до укриттів, бути якомога далі від вікон і скла.Також повітряну тривогу оголосили для мешканців Києва.Сирени сповістили про можливу атаку дронами на Київщині.Оголосили про загрозу з неба для мешканців Кіровоградської області.Сирени попередили про загрозу з неба мешканців Харківської, Чернігівської областей, а також Славутича на Київщині.Карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Цього разу – на Черкащину.

11 липня

Повітряну тривогу оголосили для мешканців Полтавської області.Спочатку сирени залунали у Сумській області.

Важливо! Під час повітряної тривоги закликаємо вас перебувати в укриттях і не покидати їх. Якщо ж ви не можете спуститися, то бодай не стійте біля вікон і точно не знімайте на камеру роботу ППО. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як самі ракети та дрони, так і їхні збиті уламки. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою рідних.