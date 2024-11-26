У Києві та низці областей – повітряна тривога: в Україні загроза балістики

26 листопада 2024, 12:40
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Автор: Маргарита Волошина

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом. Внаслідок цього у низці областей нашої держави оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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12:47, 26 листопада

Де зараз тривоги

12:40, 26 листопада

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

 