У Києві та низці областей – повітряна тривога: в Україні загроза балістики

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом. Внаслідок цього у низці областей нашої держави оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росія запустила по Україні 4 ракети та рекордну кількість БпЛА: скільки збили