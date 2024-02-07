По всій країні – повітряна тривога: ракети вже залетіли у повітряний простір України
7 лютого 2024, 05:56Читать новость на русском
Під ранок 7 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з пуском крилатих ракет з Каспійського моря. Наголошуємо на важливості перебування в укриттях до відбою.
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Зранку 7 лютого оголосили повітряну тривогу, пов'язану з ракетним ударом.
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Росіяни запустили ракети07:20 Повітряні сили написали: "Крилаті ракети маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей!"07:13 Відомо, що ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова.07:08 У Повітряних силах зауважили, що крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею.06:54 Повітряні сили попередили: "Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО!"
06:52 Повітряні сили пишуть: "Крилаті ракети з Хмельниччини увійшли в Тернопільську область! Кілька ракет на Житомирщині – напрямок Київ!"06:50 Відомо про пуск Х-22 у напрямку Дніпропетровщини!06:46 Росіяни знову запустили ракети Х-22 по Харківщині.06:44 Повітряні сили попереджають: "Крилаті ракети маневрують у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській областях – не ігноруйте загрозу!"06:39 Відомо, що ракети летять на Харківщину.06:38 Повітряні сили пишуть: "Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельниччини!"06:36 Повітряні сили попереджають про загрозу пусків Х-22 на Харківському напрямку.06:35 Повітряні сили пишуть: "Ракета на Черкащині курсом на південний захід!"06:30 Повітряні сили попереджають: "Крилаті ракети у Вінницькій області, південніше обласного центру!"06:23 Повітряні сили пишуть: "Крилата ракета на Кіровоградщині – курсом на захід!"06:22 ПС: "Кілька груп ракет на півдні Київщини, курсом на Вінниччину! Група ракет на Кіровоградщині рухаються на північний захід! Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину!"06:15 ПС: "Перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід. Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід!"06:05 Стало відомо, що росіяни б'ють по Харкову балістикою.06:04 Повітряні сили: "Кілька груп ракет на Сумщині курсом на захід! Ракети з Криму у напрямку Миколаївщини!"06:00 Карта повітряних тривог "почервоніла" повністю. Загроза ракетного удару по всій території країни.05:58 Повітряні сили написали, що перша група крилатих ракет у Сумській області і рухається вона на Полтавщину.05:34 Також повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Черкащині та у Києві.05:17 Оголосили про загрозу з повітря для мешканців Донецької, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської областей.05:02 Спочатку повітряну тривогу оголосили на Харківщині.