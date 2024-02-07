По всій країні – повітряна тривога: ракети вже залетіли у повітряний простір України

Під ранок 7 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з пуском крилатих ракет з Каспійського моря. Наголошуємо на важливості перебування в укриттях до відбою.

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Зранку 7 лютого оголосили повітряну тривогу, пов'язану з ракетним ударом.

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Росіяни запустили ракети

Повітряні сили написали: "Крилаті ракети маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей!"Відомо, що ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова.У Повітряних силах зауважили, що крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею.Повітряні сили попередили: "Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО!"

06:52 Повітряні сили пишуть: "Крилаті ракети з Хмельниччини увійшли в Тернопільську область! Кілька ракет на Житомирщині – напрямок Київ!"

Відомо про пуск Х-22 у напрямку Дніпропетровщини!Росіяни знову запустили ракети Х-22 по Харківщині.Повітряні сили попереджають: "Крилаті ракети маневрують у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській областях – не ігноруйте загрозу!"Відомо, що ракети летять на Харківщину.Повітряні сили пишуть: "Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельниччини!"Повітряні сили попереджають про загрозу пусків Х-22 на Харківському напрямку.Повітряні сили пишуть: "Ракета на Черкащині курсом на південний захід!"Повітряні сили попереджають: "Крилаті ракети у Вінницькій області, південніше обласного центру!"Повітряні сили пишуть: "Крилата ракета на Кіровоградщині – курсом на захід!"ПС: "Кілька груп ракет на півдні Київщини, курсом на Вінниччину! Група ракет на Кіровоградщині рухаються на північний захід! Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину!"ПС: "Перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід. Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід!"Стало відомо, що росіяни б'ють по Харкову балістикою.Повітряні сили: "Кілька груп ракет на Сумщині курсом на захід! Ракети з Криму у напрямку Миколаївщини!"Карта повітряних тривог "почервоніла" повністю. Загроза ракетного удару по всій території країни.Повітряні сили написали, що перша група крилатих ракет у Сумській області і рухається вона на Полтавщину.Також повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Черкащині та у Києві.Оголосили про загрозу з повітря для мешканців Донецької, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської областей.Спочатку повітряну тривогу оголосили на Харківщині.