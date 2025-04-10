10 квітня, 21:04
У Києві та низці областей повітряна тривога: є загроза ударів балістичних ракет
У низці областей Україн оголосити повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою ударів балістичними ракетами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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В низці областей України оголошено повітряну тривогу
Повітряну тривогу ввечері 10 квітня оголошено у Києві та у низці областей. Це пов'язано із загрозою балістичних ракет Росії.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Де наразі активна повітряна тривога: дивіться на інтерактивній карті
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