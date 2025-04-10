У Києві та низці областей повітряна тривога: є загроза ударів балістичних ракет

У низці областей Україн оголосити повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою ударів балістичними ракетами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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В низці областей України оголошено повітряну тривогу

Повітряну тривогу ввечері 10 квітня оголошено у Києві та у низці областей. Це пов'язано із загрозою балістичних ракет Росії.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Де наразі активна повітряна тривога: дивіться на інтерактивній карті

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