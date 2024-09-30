Була загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували тривогу

30 вересня 2024, 09:08
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Повітряні сили

Вранці 30 вересня у столиці й частині областей України оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це заявили в Повітряних силах. Відбій тривоги оголосили о 09:08.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

09:08, 30 вересня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

09:06, 30 вересня

У КМВА заявили, що в Києві відбій повітряної тривоги.

09:01, 30 вересня

Де оголошена тривога: дивіться карту

08:42, 30 вересня

Повітряні сили наголосили: "Кропивницький – в укриття!".

08:38, 30 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.