Була загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували тривогу
Джерело:Повітряні сили
Вранці 30 вересня у столиці й частині областей України оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це заявили в Повітряних силах. Відбій тривоги оголосили о 09:08.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. У КМВА заявили, що в Києві відбій повітряної тривоги. Де оголошена тривога: дивіться карту Повітряні сили наголосили: "Кропивницький – в укриття!". Загроза застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
У КМВА заявили, що в Києві відбій повітряної тривоги.
Де оголошена тривога: дивіться карту
Повітряні сили наголосили: "Кропивницький – в укриття!".
Загроза застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.