Була загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували тривогу

Вранці 30 вересня у столиці й частині областей України оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це заявили в Повітряних силах. Відбій тривоги оголосили о 09:08.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.