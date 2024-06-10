У Києві та низці областей була ракетна небезпека: лунала тривога
Ввечері 10 червня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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Оголосили відбій повітряної тривоги. Приблизно 15 хвилин до цього був рух швидкісних цілей у напрямку Очакова Миколаївської області, а також у напрямку Одещини з Чорного моря. В моніторингових каналах зазначають про загрозу ворожого Су з Курська. "Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Черкаська, Вінницька області – ракетна небезпека", – повідомили в Повітряних силах. Київ та область, Вінницька та Черкаська області – оголошено повітряну тривогу.
Оголосили відбій повітряної тривоги.
Приблизно 15 хвилин до цього був рух швидкісних цілей у напрямку Очакова Миколаївської області, а також у напрямку Одещини з Чорного моря.
В моніторингових каналах зазначають про загрозу ворожого Су з Курська.
"Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Черкаська, Вінницька області – ракетна небезпека", – повідомили в Повітряних силах.
Київ та область, Вінницька та Черкаська області – оголошено повітряну тривогу.