У Києві та низці областей була ракетна небезпека: лунала тривога

Ввечері 10 червня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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