У Києві та низці областей тривога: є пуски ракет на столицю
Зранку 17 квітня Повітряні Сили оголосили тривогу у низці областей. Так, причиною стала ракетна небезпека.
Повітряні сили попередили про запуск ракет. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перейти в укриття. Елементарні заходи безпеки можуть врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Тривога в областях
Повітряні Сили о 8:52 оголосили повітряну тривогу у Сумській, Чернігівській, Київській областях та у Києві. Причиною стала ракетна небезпека. Згодом "почервоніла" Черкаська та Полтавська області.
Моніторингові пабліки писали про запуск ракети по Україні. Вже о 8:59 Повітряні Сили підтвердили запуск ракети на Чернігів. Згодом стало відомо про крилаті ракети на Чернігівщині з курсом на Київщину.
Київ терміново в укриття!
– написали Повітряні Сили.
Попередньо, ракети були запущені з Курської області.
Також місцеві жителі Чернігова та області повідомляли про вибухи у регіоні.