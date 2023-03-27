У Києві та низці областей тривога – Росія атакує іранськими дронами-камікадзе
27 березня 2023, 22:14Читать новость на русском
Пізно ввечері 27 березня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза повітряних об'єктів з Півночі.
Спершу тривоги оголосили у Чернігівській та Сумській областях. Тоді загроза поширилася на більше регіонів.
Зверніть увагу Українські воїни опанували Challenger 2, ворог вдарив по Слов'янську: хронологія 397 дня війни
23:15 У Донецькій та Херсонській областях відбій тривоги. У Кіровоградській області – повітряна тривога.23:11 Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині наші воїни збили кілька іранських дронів-камікадзе. Кількість збитих цілей озвучать після відбою тривоги.23:10 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області та Світловодській громаді Кіровоградській області.23:03 Повітряна тривога оголошена на Донеччині.22:44 Повітряну тривогу оголосили в Житомирській області.22:37 Моніторингова група Monitor повідомляє про загрозу атаки іранськими дронами на Півдні, зокрема під загрозою Дніпропетровщина.22:30 Повітряну тривогу оголосили у Херсонській області.22:28 На Київщині чули звуки вибухів. В ОВА повідомили, що це звуки роботи сил ППО.22:21 Кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Дніпрі.22:13 Київська ОВА попередила мешканців області про загрозу атаки дронами й закликала перебувати в укриттях.
22:11 Повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області.
Безперервна повітряна тривога з 4 квітня 2022 року триває у Луганській області, а з 11 грудня – у тимчасово окупованій АР Крим.