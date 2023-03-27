У Києві та низці областей тривога – Росія атакує іранськими дронами-камікадзе

Пізно ввечері 27 березня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза повітряних об'єктів з Півночі.

Спершу тривоги оголосили у Чернігівській та Сумській областях. Тоді загроза поширилася на більше регіонів.

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У Донецькій та Херсонській областях відбій тривоги. У Кіровоградській області – повітряна тривога.Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині наші воїни збили кілька іранських дронів-камікадзе. Кількість збитих цілей озвучать після відбою тривоги.Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області та Світловодській громаді Кіровоградській області.Повітряна тривога оголошена на Донеччині.Повітряну тривогу оголосили в Житомирській області.Моніторингова група Monitor повідомляє про загрозу атаки іранськими дронами на Півдні, зокрема під загрозою Дніпропетровщина.Повітряну тривогу оголосили у Херсонській області.На Київщині чули звуки вибухів. В ОВА повідомили, що це звуки роботи сил ППО.Кореспонденти Суспільного повідомили проКиївська ОВА попередила мешканців області про загрозу атаки дронами й закликала перебувати в укриттях.

22:11 Повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області.

Безперервна повітряна тривога з 4 квітня 2022 року триває у Луганській області, а з 11 грудня – у тимчасово окупованій АР Крим.